Ronaldo: “Nuestra generación fue mejor que la de Cristiano y Messi”

Ronaldo Nazario, el verdadero como muchos afirman, aseguró que su generación fue mejor a la actual y explicó sus razones para sostenerlo. Esto en referencia a la disputa entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que tiene su historia en los últimos 15 años y parecía no haber dudas por la época que marcaron en el fútbol.

“Si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra, pero sin ninguna duda. Éramos realmente muchos y muy buenos. Hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son, así como Neymar. Faltan los demás, que no han llegado a su nivel. Antes había más competencia y no solo en Italia, también en España e Inglaterra”.