Leguía: “Javier Chirinos es el mejor interino, Gutiérrez ya perdió mucho”

El exjugador crema cuestiono el funcionamiento del cuadro crema en el clásico.

Germán Leguía, exmediocampista de Universitario, criticó duramente funcionamiento del cuadro crema y hasta se animó a confesar quién debería tomar el equipo provisionalmente.

“Se debe ver el contrato para ver si es viable su salida y colocar un interino, a mi parecer Javier Chirinos es el mejor. Gutiérrez ya perdió mucho porque ya venía siendo cuestionado y lo que pasó en el Clásico fue terrible”.

Sostuvo Leguía en Radio Ovación.

Leguía cuestionó la estrategia del técnico charrúa. “Álvaro Gutiérrez es un entrenador que tiene un buen currículum, entrenó a buenos equipos, pero ayer no entendí por qué no jugó con Polo y Quintero y un solo diez sabiendo que Alianza te jugaba el partido sin laterales”

“Hace un tiempo sostenía que Universitario no venía jugando bien a pesar de los dos partidos que ganó que lo hizo por individualidades. La ‘garra’ de la U viene con la calidad de los jugadores, no es lo que hizo Santillán, que pateó y esperas un rebote o un centro donde entran todos a los empujones”, enfatizó.

“Por otro lado, siento que Cayetano está fuera de fútbol, no es un contención, ayer Alianza puso varios jugadores de buen pie y quedó evidenciado eso. Uno no ve al equipo jugar, todo es por individualidades, la ‘U’ no está jugando bien al fútbol y para el hincha es muy duro”, aseguró.

Finalmente, Leguía sostuvo: “Siento que si cobraban ese penal por mano de Alonso, Alianza creo que le podía meter hasta seis goles a Universitario, el partido fue un paseo”, finalizó.