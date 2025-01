Agustín González: “estoy feliz de estar en Cienciano”

Agustín González, nuevo jugador de Cienciano, manifestó sus primeras sensaciones al pertenecer al equipo cuzqueño

El mediocampista Agustín González tiene en claro lo que significa vestir la camiseta del Cienciano. Un club reconocido de manera internacional, tiene el deber de dar conocimientos a los jugadores que llegan a la Institución; por lo cual, el futbolista uruguayo pudo entender ni bien llegó a la ciudad del Cusco.

Agustín González no dudó en expresar su alegría de pertenecer a Cienciano: «Estoy feliz de estar en Cienciano, un equipo tan reconocido a nivel internacional por la Copa Sudamericana que ganó y la Recopa. Estoy muy contento de estar acá«. Saber una parte de la historia del club que vas a defender ya te posiciona un paso adelante que los demás jugadores.

Luego el futbolista uruguayo indicó de qué manera Cienciano está afrontando la pretemporada: «Venimos trabajando de muy buena manera, está siendo duro, el cuerpo técnico hace mucho énfasis en lo físico en la mañana y en la tarde tratamos de trabajar lo táctico. Estoy feliz con el grupo y tratando de adaptarme de la mejor manera«.

Por otro lado, el mediocampista indicó cuáles es su posicionamiento dentro del terreno de juego: «Me considero volante mixto, si bien la temporada anterior lo estuve haciendo de mediapunta, pero hoy se me está utilizando de volante mixto y me siento muy cómodo. Lo que puedo aportar es tenencia de pelota, llegada al área con gol, asistencias y recuperar balones«.

Además, Agustín González no dudó en referirse a sus nuevos compañeros de equipo, considerando fundamental para su adaptación al plantel: «Hay una calidad de jugadores tanto en ataque como en mediocampo, estoy muy agradecido con todos ellos porque me han dado una gran bienvenida y me hacen sentir como en casa«.