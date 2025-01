Da Silva sobre Cienciano: “tiene todo para lograr el título”

Luis da Silva, jugador de Cienciano, indicó sus objetivos principales con el equipo cuzqueño

La temporada 2004 sigue siendo el recuerdo más bonito de Cienciano en el torneo local. Pues estuvieron muy cerca de lograr por primera vez el título nacional, pero al frente estuvo Alianza Lima y el lamento de todo el equipo cuzqueño fue inevitable. Después de 20 años, Luis Da Silva es una persona convencida en volver a intentarlo en esta nueva temporada.

Luis Da Silva fue muy claro lo que significa jugar en Cienciano y no dudó en referirse a los objetivos de la temporada: “El ser un club de esa magnitud, el equipo que están armando, las ambiciones que hay y las pretensiones para este año, así que creo que eso siempre uno como jugador quiere pelear por cosas importantes”.

Luego el delantero aseguró dar su mayor esfuerzo cuando le toque entrar al terreno de juego: “Voy a dar todo. Presión siempre hay. A mí también me ha tocado estar ya anteriormente en clubes muy grandes y sé cómo es. La verdad que eso a mí no me afecta directamente, yo lo único que deseo realmente darle alegrías y salir de acá en un futuro por la puerta grande”.

Además, Luis Da Silva manifestó su confianza en lograr el objetivo principal y expresó su compromiso con el equipo cuzqueño: “La verdad lograr el título. Creo que Cienciano es un gran club, tiene todo para lograr el título, hacer una gran copa, poder jugar la mayoría de minutos posibles y poder aportar con goles y buen juego”.

Finalmente, Luis Da Silva tuvo palabras de agradecimiento por el equipo de Tarma: “Agradecido con ADT. Creo que se hizo un lindo año, se pudo clasificar a copa, era el objetivo, así que agradecido siempre por los lugares donde me toca estar. Hoy me toca estar en el rival y por supuesto que voy a dar todo para poder ganar ese partido”.