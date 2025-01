Walter Ribonetto se refirió a la situación de Lavandeira

Walter Ribonetto, técnico de Melgar, dejó en claro que la situación de Pablo Lavandeira en el equipo es sobre un tema dirigencial

Pablo Lavandeira sigue sin entrenar en el club de Arequipa, la preocupación llegó hacia los hinchas, quienes desean saber si su continuidad en el club arequipeño será una realidad o simplemente se irá de una manera injusta. Para aclarar algunas dudas, Walter Ribonetto reveló que, la situación del mediocampista es por un tema dirigencial.

«Lo de Pablo Lavandeira es una situación dirigencial, que se está tratando con él y de solucionar. Deportivamente no, es otra situación, no lo hemos podido ver en el campo. Hay cosas que no me competen y se tratarán de solucionar«, manifestó Walter Ribonetto al ser consultado por el futuro futbolístico de Pablo Lavandeira en Central Sur Deportes.

Por otro lado, el entrenador de Melgar se refirió al enfoque del equipo para la siguiente temporada: «tenemos las mejores sensaciones, hasta ahora que vamos a descansar mañana y pasado, con una semana de concentración de doble turno y trabajo intenso, esa preparación nos ayudará para llegar bien al inicio del torneo y a lo largo del año«.

Además, mostró su alegría por el buen grupo que se ha formado para afrontar la temporada 2025, resaltando las virtudes de los jugadores dentro del terreno de juego: “Estamos contentos e ilusionados por cómo trabaja este grupo de jugadores en el día a día, con la calidad técnica que tienen, la intensidad es importante«.

Con respecto a los nuevos refuerzos para el equipo, Walter Ribonetto indicó que aún seguirán buscando jugadores y no descarta el préstamo de algunos futbolistas: «Tenemos una plantilla de 29 jugadores más cuatro arqueros, vendrán dos jugadores más para completar el plantel y seguramente habrá jugadores que irán a préstamo«.