Mario Calderón defiende el proyecto “La Caja Crema”

Mario Calderón, uno de los directores del “La Caja Crema”, explicó cómo se realizará el proyecto y cómo ayudará a Universitario

Universitario ha logrado tener éxitos en los dos últimos años. No solamente en lo futbolístico, sino también en lo económico. Por eso un proyecto llamado “La Caja Crema” llegó a despertar el interés de algunos hinchas, con el objetivo de seguir ayudando al club de Ate, pero, por otro lado, hay aficionados que aún no confían del proyecto deportivo.

Para aclarar dudas, Mario Calderón señaló la manera en que el proyecto deportivo va beneficiar a Universitario: “La Caja Crema es una iniciativa de un grupo de hinchas y exjugadores y algunos colectivos de Universitario, quienes ya vienen apoyando, que se ha juntado para recaudar fondos a través de un fideicomiso, el cual se administra a través de un banco”.

“Si vamos a gastar 5 millones de dólares en un jugador, el jugador tiene que tener máximo 30 años 0 31 años. Si vamos a gastar esa plata, el jugador tiene que ser un seleccionado nacional o un exseleccionado nacional de un buen país. Esto lo ha hecho un comité técnico especializado con gerentes deportivos de primer nivel en el país”, añadió.

Luego dejó en claro que, la “Caja Crema” no va intervenir en las decisiones de la directiva: “Nosotros en ningún momento podemos interferir ante las decisiones del club que, además, valoramos, respetamos y agradecemos porque son muy buenas, Nosotros Caja Crema apoya al 100% la gestión de Jean Ferrari. Cómo no si es bicampeón. Lo bueno no se cambia”.

Finalmente, se refirió al mensaje de Jean Ferrari hacia al proyecto deportivo: “Él ha emitido opinión y se respeta y se valora porque hoy no está informado directamente por la Caja Crema. Creemos que en su momento cuando llegue la comunicación formal, que ya será en los primeros días del próximo año, nos vamos a entender de la mejor manera”.