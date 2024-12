¡Miguel Vargas tiene en claro los objetivos con Universitario!

Miguel Ángel Vargas, portero de Universitario, expresó su alegría por llegar al club de Ate y manifestó los objetivos principales de la temporada 2025

Apenas Miguel Ángel Vargas llegó a Universitario, supo que dio un paso importante en su carrera como futbolista. El portero no ocultó su alegría por haber encontrado en territorio nacional su lugar: “Estoy feliz por este paso en mi carrera. En Perú encontré mi lugar en el mundo, se me dio la posibilidad por la doble nacionalidad por mi papá«.

El exarquero del Deportivo Garcilaso aseguró haber aprovechado la oportunidad que le brindaron los clubes peruanos: «en Perú se me dio la chance de competir, no dudé cuando me llamó Cienciano. Hay buen fútbol en ambas ligas, en Perú cuesta mucho jugar de visitante, la altura hace muy fuerte a los equipos«.

Puedes leer:

Por otra parte, Miguel Ángel Vargas se refirió a su compatriota Ureña, quien sabe lo que vale dentro del plantel: «Rodrigo Ureña me habló maravillas de Universitario. Le ha ido muy bien a Universitario desde que llegó, es un jugador muy importante para el equipo. Es compatriota, es un apoyo importante«.

Con respecto a los objetivos principales, Miguel Vargas dejó en evidente el deseo de todo el plantel en realizar una buena Copa Libertadores y seguir al mismo nivel en el torneo local: «El objetivo es avanzar la fase de grupos en la Libertadores y de poder competir por el tricampeonato. Esos son los objetivos como mínimo para este año del club«.

Para terminar, Miguel Vargas no ocultó su sueño de vestir la camiseta de la selección de Perú, pero es consciente de ir con el pasar del tiempo y tener un buen rendimiento: «Como jugador se prepara para llegar al más alto nivel, a los equipos más grandes. Venir a Perú era un proyecto para meterme en el radar de la selección, estoy buscando esa chance para poder ir«.