¡Bolado no ocultó su felicidad de llegar al Cienciano!

Juan Cruz Bolado, nuevo portero de Cienciano, aseguró haber llegado al club más grande a nivel internacional del Perú y contó cómo fue su llegada

Los dos títulos internacionales de Cienciano siguen teniendo un valor impresionante. Juan Cruz Bolado es el ejemplo ideal para saber el gran valor que los jugadores tienen al llegar al equipo cuzqueño, causando un orgullo y una responsabilidad de entregar todo tu esfuerzo dentro del terreno de juego.

Bolado no dudó en expresar sus primeras palabras como nuevo arquero de Cienciano: “Estoy muy feliz de estar en el club, el club más grande internacionalmente del Perú. No conozco Cusco, pero es una ciudad conocida en todo el mundo y tengo muchos conocidos que han viajado y me han hablado maravillas de lo que es la ciudad”.

Luego el arquero argentino explicó cómo se dio su llegada al equipo cuzqueño y nuevamente manifestó su alegría al pertenecer a la Institución: “El fichaje se dio por intermedio del cuerpo técnico. Me contactaron y acá estamos, felices porque se haya todo resuelto y ya pueda ser un empleado más del club”.

Además, Bolado aseguró estar enfocado en rendir a un buen nivel al cubrir el arco de Cienciano: “No lo siento como una presión, esto es un deporte. Lo hago para divertirme. Obviamente con la seriedad que se merece. Uno sabe al club que ha llegado, un club grande, internacionalmente el más grande de Perú”.

Finalmente, Bolado conocer la manera de estar enfocado para lograr los objetivos junto al club cuzqueño: “Uno se prepara y afronta los objetivos de la mejor forma siendo profesional y hablando dentro de la cancha. Después, la presión son otras cosas. Esto es un deporte y hay que tomarlo con la seriedad que merece, pero no es presión”.