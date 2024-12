¿Cuándo llegará el nuevo técnico de ADT de Tarma?

Julio Quinteros, gerente deportivo de ADT de Tarma, reveló algunos detalles del nuevo entrenador para la temporada 2025

A pocos días de culminar el 2024, ADT de Tarma no ha podido cerrar con algún entrenador para afrontar la temporada 2025. La preocupación llegó hasta la directiva del club, en donde Julio Quinteros no dudó en señalar algunos detalles del nuevo técnico, también pudo elogiar el buen nivel mostrado del equipo durante la campaña pasada.

El gerente deportivo de ADT se refirió al buen nivel que tuvo el plantel en la temporada 2024: “Entrando al primer equipo, hemos hecho una muy buena campaña ya que algunos jugadores se han ido a otros clubes. El caso de César Inga a la ‘U’, Pedro Díaz que se ha ido a Cusco FC, Yimy Gamero que regresó a Melgar, ‘Beto’ da Silva también”.

Además, Julio Quinteros explicó la demora al anunciar los nuevos refuerzos para la siguiente temporada: “Estamos analizando muchos nombres. Ya llegaron algunos que esperemos que estén a la altura y poder tratar competir en ese torneo Sudamericana y poder clasificar a una fase de grupos”.

Con respecto al nuevo técnico: “Yo creo que debemos finalizar esta semana el técnico del ADT. Hemos hablado con muchos profesionales, pero todavía no terminamos de cerrar. Mañana o pasado ya se debe cerrarlo para comunicarlo en nuestras redes sociales. Hemos hablado con extranjeros, hemos hablado con peruanos, pero todavía no me puedo adelantar nada”.

Finalmente, Julio Quinteros se refirió al aspecto económico del club del 2024: “El tema económico ha aumentado un poco acerca del año 2024 y en cuanto a los objetivos del club es, en el tema local, es clasificar a un torneo internacional. Si bien es cierto estamos en un torneo Sudamericana, queremos aspirar a un poco más”.