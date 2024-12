¡Vinicius ganó el premio “The Best” 2024!

La FIFA le entregó el premio “The Best” al brasileño Vinicius Jr. como el mejor jugador de la temporada 2024

En el fútbol siempre habrá momentos buenos y malos en la carrera de un futbolista profesional. En esta ocasión, Vinicius Jr. tuvo su recompensa por todo su esfuerzo entregado dentro del terreno de juego durante la temporada: la FIFA le entregó el premio “The Best”. El jugador del Real Madrid no ocultó su emoción al ser el ganador y agradeció todo el apoyo.

A pesar de no haber logrado el Balón de Oro y ser el protagonista de la polémica junto a Rodri, el futbolista de 24 años no dudó en sus capacidades futbolísticas y siguió rindiendo dentro del campo de juego. Supo saber esperar y ahora le toca disfrutar ante el reconocimiento entregado por la FIFA.

Puedes leer:

Vinicius Jr. no dudó en agradecer y recordar sus inicios en el fútbol: «Muchas gracias. No sé por dónde comenzar. Era imposible pensar llegar aquí. Crecí en un mundo de pobreza, de crimen organizado, Es para todos los niños que crecen en ese mundo. Doy las gracias a todos los que me votaron”.

“A mi familia, al club, a mis compañeros, a Carletto, que siempre me ayuda. A todos los que le ayudaron a cumplir mi sueño. Espero estar en el Madrid muchos años, porque es el mejor club del mundo. Al Flamengo. A los compañeros de mi selección. Y a mi país, que siempre me apoya en mi lucha«, indicó Vinicius Jr. luego de ser anunciado como el ganador.

Finalmente, Vinicius Jr. pudo encontrar su valor como futbolista en la ceremonia del “The Best”. Dejando atrás el logro de Rodri al quedarse con el Balón de Oro, en el octubre pasado. En el fútbol siempre habrá reconocimientos, solamente es cuestión de saber esperar y Vinicius lo entendió.