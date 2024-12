Neymar Jr. habló de su pasado en el PSG

Neymar Jr., jugador de Al Hilal, se refirió a su paso por el PSG y lamentó el comportamiento que tuvieron algunos dirigentes y aficionados hacia su presencia

El pasado de Neymar Jr. sigue siendo noticia en los medios de comunicación. El futbolista brasileño y el club francés tuvieron un vínculo de seis años, en donde estuvieron cerca de lograr la Champions League (2020). Sin embargo, el exjugador del Barcelona indicó no haber encontrado la felicidad en París, por lo que decidió marcharse.

Neymar Jr. se refirió a su paso por el equipo francés y lamentó sus desenlaces en cada temporada: «Mi experiencia en el PSG fue buena y mala al mismo tiempo… Buena, porque futbolísticamente creo que estaba en el mejor momento de mi carrera. Y mala, porque estuve mucho tiempo lesionado y a menudo… no terminaba una temporada”.

Además, el futbolista de 32 años reveló los motivos por el cual decidió dejar la ciudad de París e ir al fútbol de Arabia Saudita: «Decidí dejar el PSG y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal… Recibí la oferta justo después de marcharme, porque sencillamente no era feliz allí, en el PSG. El club y el entrenador ya no contaban conmigo”.

Luego resaltó el mal momento que pasó durante sus últimos años en el PSG, mencionando como ejemplo a su amigo Lionel Messi: “Ya lo habían hablado conmigo, así que tuve que tomar una decisión. Y me gustó la oferta del Al Hilal. Los dos o tres últimos años no han sido lo mismo, no fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi”.

Finalmente, Neymar Jr. añadió: «No guardo rencor al club, sólo a algunos de sus dirigentes y a algunos de sus seguidores. He vivido grandes momentos, pero también algunos tristes. Y mi relación con los aficionados es uno de los momentos tristes, por desgracia. Pero en términos deportivos, ha sido el mejor fútbol que he jugado. Así que estoy contento y tengo la conciencia tranquila«.