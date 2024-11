Rodri defiende a España con su Balón de Oro

El jugador del Manchester City, Rodri, se refirió al ganar el Balón de Oro y señaló la importancia del galardón para el fútbol de España

Este 2024 un futbolista español se llevó la atención de los aficionados del fútbol por su actuación en el terreno de juego. Un jugador llamado Rodri estuvo hecho para representar a todo el fútbol español durante la ceremonia del Balón de Oro de este año, logrando quedarse con el mayor premio individual en el fútbol profesional.

El jugador del Manchester City expresó sus sensaciones al ver a su país siendo poco protagonista en la obtención del galardón durante varias décadas: «España ha tenido uno de los mejores momentos de la historia del fútbol y que sólo tuviésemos un Balón de Oro era curioso”.

Luego el futbolista español no se guardó nada y defendió su premio, resaltando su humildad al referirse de grandes jugadores en la historia del fútbol: “Hay muchos que son mejores que yo y no lo tienen en su casa. Han convivido con Messi y Cristiano, dos marcianos«.

Rodri también contó detalles de su presencia en la ceremonia y aseguró la importancia de asistir al evento: «Empieza una corriente de que lo va a ganar. A mí me extrañaba porque este año no se sabía hasta que se abriera el sobre. Pensaba que se había filtrado y fui a la gala porque no todos los días se está nominado«.

Finalmente, el futbolista de 28 años reveló haber recibido la noticia de ser el ganador del Balón de Oro antes que iniciara: “Llega el día de la gala y me entran mensajes, nada oficial, mi entorno pide tranquilidad y ya en París están felicitándome antes de que lo ganara. Tomé la decisión de que no lo iba a ganar porque si no el chasco es grande«.