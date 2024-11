¿Cuál es el futuro de Christian Cueva en el fútbol?

Guido Gallegos, directivo de Cienciano, se refirió acerca de la continuidad de Christian Cueva en el equipo cuzqueño y de su futuro en el fútbol

Christian Cueva sigue disfrutando de la música dentro de sus vacaciones, mientras tanto su futuro en el fútbol es incierto. A pesar de estar desenfocado del fútbol, aún no es definitivo su salida de Cienciano, lo que genera dudas de su futuro dentro del campo de juego. Sin embargo, Guido Gallegos aseguró evaluar su continuidad del volante en su momento.

El directivo de Cienciano explicó la situación de Christian Cueva en el fútbol, dejando a la expectativa su salida del conjunto cuzqueño: «Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente, y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno«.

Guido Gallegos señaló el motivo por el cual Christian Cueva sigue disfrutando del canto: «Mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. Él está de vacaciones que es hasta el 31 de diciembre y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador”.

Luego se refirió a la manera del mediocampista toma sus vacaciones: «Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante«.

Finalmente, el futuro de Christian Cueva en el fútbol es una gran duda, lo que genera una gran preocupación en la selección, debido a la situación que atraviesa en las clasificatorias. Mientras tanto, el exjugador de Alianza Lima sigue disfrutando de sus vacaciones junto a la música.