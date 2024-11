¡Ángel Comizzo y su sueño de dirigir a Perú!

El técnico argentino, Ángel Comizzo, desea dirigir a la selección, pero dejó en claro la realidad que atraviesa el fútbol peruano

Dirigir a una selección debe ser el gran sueño de muchos entrenadores dentro del fútbol profesional. Para Ángel Comizzo fue inevitable ocultar su deseo de realizarlo, más aún en un país que le brindó la oportunidad de mostrar toda su capacidad en el comando técnico, pero para el argentino es una obligación empezar a trabajar por mejorar el fútbol peruano.

Ángel Comizzo expresó su deseo de dirigir a la selección, aunque aseguró priorizar de mejorar en todas las áreas deportivas que ir a la Copa del Mundo: «Me encantaría dirigir a la Selección peruana, pero con una condición: que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de salir de este pozo«.

Luego el extécnico de Universitario habló del difícil momento de la ´bicolor´ en las clasificatorias: «Hoy Bolivia está por encima nuestro. Lo de Rusia 2018 fue una isla, que no se aprovechó, estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú porque yo me siento parte dé. (…) Creo en el potencial del jugador peruano, pero hay que trabajar mucho«.

Ángel Comizzo también indicó los motivos por el cual quiere ponerse al mando de la selección y mostró su preocupación por el poco trabajo que hay en la FPF: «Uno de mis sueños es dirigir a la Selección peruana, que me den la posibilidad, hay que hacer un programa ordenado y trabajar con jóvenes de potencial enorme, y que está siendo desperdiciado«.

En la actualidad, Ángel Comizzo sigue teniendo contrato con Atlético Grau de Piura por toda la próxima temporada, luego de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana 2025.