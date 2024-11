Agustín Lozano: “Solo quiero que sean justos”

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, expresó su molestia por las acusaciones durante la audiencia y exige justicia

La audiencia tuvo como novedad la manifestación de Agustín Lozano en ser liberado ante las acusaciones que obtuvo en los últimos días. El presidente de la FPF aseguró su compromiso en siempre haber colaborado con las investigaciones de la Fiscalía y expresó sus buenas acciones durante su gestión en la Videna.

«Hemos pagado todas las deudas que encontramos en 2018. Cómo es posible que nos digan que hemos desfalcado a la Federación cuando mi gestión ha sido la que hoy día puede demostrar que somos una Federación con una estabilidad económica consistente y por eso hoy día estamos construyendo en el Perú lo que hace 40 años le han negado al fútbol peruano«, señaló Agustín Lozano.

Puedes leer:

Luego el aún presidente expreso su malestar por las constantes acusaciones durante su paso por la directiva de la FPF, diciendo lo siguiente: «Me hacen tanto daño y me siguen ¿Por qué? ¿Es porque pongo orden y no les gusta la disciplina, porque construyo lo que muchos le negaron hace 40 años al Perú?”.

También añadió: «Me dicen que no tengo arraigo domiciliario, que no tengo arraigo laboral, si ahí me notifican siempre. Yo he sido el que más ha colaborado con el fiscal, por qué tanta maldad. Yo he sido el que ha ido a los allanamientos, el que ha estado permanentemente colaborando con él, he ido hasta sus oficinas a decirle ‘qué necesita’«.

Para terminar, Agustín Lozano resaltó todo su argumento en su defensa durante la audiencia de la siguiente manera: «El único delito acá es darle al fútbol peruano lo que nunca ha tenido y construir lo que otros le negaron. Solo quiero que sean justos«.