Atlético Grau: Bandeira y su emoción por llegar a la Sudamericana

El delantero de Atlético Grau, Neri Bandeira, aseguró sentirse emocionado por la clasificación del equipo a la Sudamericana

El delantero dentro del campo de juego siempre tendrá la necesidad de anotar, pero Neri Bandeira lo entendió todo, tras emocionarse con la clasificación de Atlético Grau a la Copa Sudamericana. El delantero argentino lleva 12 goles anotados durante la temporada y fue pieza fundamental en el equipo de Comizzo para lograr el objetivo principal.

Neri Bandeira brindó declaraciones para L1 Max y expresó su sentir por haber logrado el objetivo a final de temporada del equipo piurano: «Me emocioné mucho con esta clasificación a la Copa Sudamericana, por eso, ni bien sonó el silbato final, me fui a llorar porque se me vino a la mente el gran sacrificio que todos pusimos”.

Luego recordó los difíciles momentos que atravesó para llegar a cumplir la clasificación a la Sudamericana: “Este fue el segundo año que pasamos Navidad y Año Nuevo lejos de la familia. Realmente los chicos dejaron la vida y la piel ante un buen equipo como Cusco FC, y por ello tienen muy merecido este cupo a un torneo internacional«.

Pese a tener una mejor reproducción de goles en la temporada pasada, Bandeira señaló la importancia de lograr ganar de manera colectiva: «el año pasado hice 14 goles, esta vez llevo 12, pero yo considero que lo más importante es que los goles siempre sirvan para ganar. Por ahí en el 2023 hice más goles, pero no clasificamos a la Sudamericana«.

Para terminar, el delantero se refirió al encuentro de local frente a Vallejo y expresó su compromiso de ir a cerrar de buena manera la temporada: «nos queda una fecha más y vamos a ir a ganarla, ojalá me toque anotar. Más allá de ello, agradecer a los hinchas que nos apoyaron tanto de locales como de visita«.