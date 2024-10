Ferreyra sobre el partido ante la «U»: “Ojalá lo podamos ganar”

El portero de Los Chankas, Daniel Ferreyra, aseguró ir a vencer a Universitario para cerrar de buena manera la temporada

Los Chankas se quedó sin opciones de lograr la clasificación a un torneo internacional en su primera temporada de la Liga 1, pero para Ferreyra y compañía no será impedimento de ir a ganar con su gente a Universitario. El portero aseguró ir por los tres puntos para cerrar correctamente la temporada, también reveló detalles acerca de su retiro del fútbol profesional.

Ferreyra habló del encuentro del domingo frente a Universitario diciendo lo siguiente: «Es un partido súper complicado con cosas en juego ante un rival de los mejores, lo ha demostrado en todo el torneo, con muy pocos goles en contra, muy bien estructurado, pero de locales somos muy fuertes”.

Luego se refirió al juego del equipo rival: «Es un equipo que siempre tuve llamados, estuve siempre cerca pero no se terminó dando. Eso no es importante, es importante terminar la carrera bien, en una situación importante, habiendo logrado el objetivo de que Chankas siga en primera división. Ojalá lo podamos ganar para terminar con broche de oro«.

“Es un partido sumamente duro que nos agarra a nosotros con el objetivo ya cumplido y eso nos da un poco de tranquilidad para jugar con menos presión. No hay duda que es el mejor rival del torneo, tiene la valla menos vencida, es uno de los más goleadores del torneo, ha terminado invicto de local, es complicado, pero es un partido de fútbol«, señaló el portero.

Finalmente, el arquero de 42 años se refirió a sus proyectos después de su retiro oficial del fútbol: “Sé que el futuro va a estar relacionado al fútbol y eso me da seguridad de que esta pasión no va a terminar el lunes. Hay cosas nuevas que me ilusionan, me va a costar, pero menos de lo que espero«.