Butrón contento por la llegada de Navarro y Valencia a Alianza

El exportero Leao Butrón expresó su alegría por el regreso de Franco Navarro y Wilmar Valencia a Alianza Lima

Alianza Lima sigue con los cambios dentro de la interna, empezando con el regreso de Franco Navarro como nuevo director deportivo y Wilmar Valencia al ser encargado de las divisiones menores del club. Una situación que pone alegre a Leao Butrón, quien defendió los colores del equipo ´blanquiazul´.

Leao Butrón se refirió al nuevo entrenador de Alianza diciendo lo siguiente: “No me atrevería a dar un nombre porque estaría entrando a un terreno que no me corresponde. El técnico que decida el área correspondiente, seguramente liderada por ‘Cote’, tome la decisión de traer un técnico, le deseo lo mejor y que aporte para Alianza Lima”.

Luego se refirió al rendimiento del equipo durante la temporada: “Creo que Alianza nunca llegó a mantener un nivel. Puede ser el partido contra Colo Colo acá o allá, el partido contra Fluminense me parece en Brasil, inclusive el partido en Paraguay. Creo que ese nivel lamentablemente no lo pudo sostener durante el año”.

Leao Butrón también se refirió a Universitario por el bicampeonato logrado: “Yo creo que finalmente la ‘U’ el año pasado y este año son justos campeones, ahí no hay vuelta que darle, no hay que inventar nada. Yo tengo mis reparos con el Apertura de la ‘U’ en cuanto a las decisiones arbitrales, creo que el Clausura se lo llevó de forma muy merecida”.

Para terminar, Leao Butrón se refirió a la llegada de Navarro y Valencia al club: “Tengo muy buena suerte, y le agradezco al fútbol de haber conocido a Wilmar y a Franco. He trabajado con los dos en diferentes equipos y estoy muy agradecido a la vida. En ese aspecto, contento porque son gente identificada con Alianza. Creo que la institución está tomando decisiones que va por ese lado, ese sentido”.