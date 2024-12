Roverano: “Un jugador tiene que ser más profesional que hincha”

El exportero Gustavo Roverano se refirió al momento de Ángelo Campos en Alianza Lima y a la nueva contratación de Guillermo Vizcarra

Las declaraciones de Gustavo Roverano siempre será escuchada por la afición del equipo ´blaquiazul´. Su pasado en el club de La Victoria fue reconocido con el pasar del tiempo, pero ante la situación en el arco de Alianza es preocupante. El exportero no se guardó nada y señaló los defectos que tuvo Ángelo Campos durante la temporada.

Roverano explicó el difícil trabajo de ser portero en el fútbol: «Ser el arquero menos vencido no quiere decir que sea un buen arquero y el arquero más vencido no quiere decir que sea mal arquero, hay condicionantes en el medio que conllevan a que pasen cosas. Conozco muchos arqueros que han sido muy goleados en el año, esa es una estadística simplista«.

Puedes leer:

Luego se refirió a Ángelo Campos: «Es buen arquero, pero no estoy muy de acuerdo en querer ganarte a la hinchada por ser hincha más que por ser buen arquero profesional. No quiere decir que no sea buen arquero, pero yo creo que el arquero de un equipo grande es un arquero serio, que se dedica a tapar más que al tema mediático”.

Además, Gustavo Roverano resaltó los errores que cometió durante la temporada 2024: “yo creo que en esa parte él erró y eso es lo que conlleva a que traigan un arquero. En la parte futbolística creo que no dejó de cumplir, pero esa parte le ganó un poco y ha llevado a que traigan a otro arquero«.

Finalmente, se refirió al nuevo arquero de Alianza Lima, Guilermo Vizcarra: «Lo conozco a la distancia, no tengo mayores referencias, lo que he visto de él me ha gustado y me parece un arquero diferente. A veces mucha gente ningunea por ser boliviano, pero ha demostrado en la selección y en su equipo que es un buen arquero«.