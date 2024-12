¡Hernán Barcos habló sobre el presente blanquiazul!

Hernán Barcos confirmó que habló con Paolo Guerrero para ver quien usarla la camiseta #9.

Alianza Lima confirmó que sus dos delanteros centrales continuarán siendo Hernán Barcos y Paolo Guerrero. El «Pirata» confirmó que tuvo una importante conversación con el «Depredador» para coordinar quien usará la camiseta #9 y aseguró que más allá del número, ambos llegarán con la puntería fina de cara al gol.

«Hablé con Paolo (Guerrero) en estos días. Le dije que ahora sí se la puedo dar, porque antes no podía. Él me dijo que para él no es importante el número, sino la camiseta, así que no tiene problema con eso. Él seguirá usando la de él o buscará otra, pero que yo me quede con la ‘9′», aseguró Hernán Barcos.

Los dos son delanteros grandes y con una larga experiencia dentro del fútbol mundial y saben como se manejan estas situaciones. Lo importante de este tema, es que exista una convivencia sana y que la competencia entre ambos para ver quien será el delantero titular sea importante y Alianza Lima sea quien gane.

Puedes leer:

Otro tema importante del cual se refirió Hernán Barcos, fue sobre su liderazgo dentro del club íntimo y sobre que tanto se pondrán de acuerdo para portar la cinta de capitán con Paolo Guerrero y Carlos Zambrano. Los tres son las cabezas del grupo y comandarán al equipo para buscar la revancha la próxima temporada.

«Los tres estamos tranquilos, sabemos quién es quién y el rol que cumplimos cada uno. No importa quién lleve la cinta y que todos tengamos un mismo objetivo que es que a Alianza Lima le vaya bien, después el hecho de la cinta creo que es lo de menos», agregó Hernán Barcos.

El «Pirata» confirmó que el 2025 será su última temporada como jugador profesional y quiere retirarse por todo lo grande. Sabe que estos dos últimos años han sido complicados en tienda blanquiazul pero ahora, volviendo a sus raíces, están soñando en grande y vienen trabajando para ello. ¡A La Victoria volveremos para verte campeonar!