Carlos Zambrano: «Mi prioridad siempre fue Alianza”

Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, dejó en claro su prioridad de continuar en el equipo ´blanquiazul´ y se refirió a la temporada 2024

Alianza Lima seguirá contando con la jerarquía y liderazgo de Carlos Zambrano para la Liga 1 2025. El defensor de 35 años demostró estar en un buen nivel durante la temporada anterior, por tal motivo el club de La Victoria reconoció su esfuerzo y renovaron el contrato del jugador. Por otra parte, el ´león´ señaló su deseo de seguir en el equipo.

Carlos Zambrano expresó sus sensaciones que le dejó la temporada anterior: «Alianza siempre apunta a pelear arriba y este año lo hizo, lástima que se nos escapó el título por detalles, fueron errores nuestros en el último partido, pero el fútbol te da revancha y Alianza Lima irá con todo en este 2025«.

Luego se refirió a la afición: «sé que el hincha de Alianza aún debe estar con la sangre en el ojo, pero ya vendrán las alegrías. Solo decirles que yo puedo jugar bien o mal un partido, pero siempre me entregaré al máximo, y eso trato de inculcarles a todos los que están llegando. Nos dolió mucho perder el título este año, pero ya nos tocará nuestra revancha«.

Carlos Zambrano también señaló su deseo siempre fue continuar en el club ´blanquiazul´: «Mi prioridad siempre fue Alianza, pero qué hubiera pasado si Alianza no me quería o no llegaba a las cifras que yo deseaba, yo hubiera tenido que apuntar a otros horizontes y pocos clubes en la Liga peruana pueden llegar a lo que uno quiere”.

Finalmente, Carlos Zambrano se refirió a los rumores de su llegada a Universitario: “Uno es profesional, no era mi idea ir a la U, mi prioridad era Alianza, pero también veía que las negociaciones estaban lentas, pero al final se dio y estoy muy contento de continuar en Alianza«.