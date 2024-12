Alfredo Quesada: “Me sentí bien en el club”

Alfredo Quesada, ídolo de Sporting Cristal, expresó su cariño hacia el club rimense y mostró su felicidad por el regreso de Julio César Uribe

Sporting Cristal estuvo de aniversario el viernes pasado y Alfredo Quesada demostró una vez más el cariño incondicional que le tiene al club del Rímac. Además, el exfutbolista manifestó que va mejorar la Institución con el regreso del exjugador Julio César Uribe y se refirió a su carrera como futbolista profesional en su paso por el equipo.

Alfredo Quesada es un conocido en La Florida, por tal motivo el ídolo de Sporting Cristal señaló la importancia que hay dentro de la Institución: «El club enseña primero a ser grandes personas y luego buenos futbolistas. Me sentí bien en el club, y eso era todo para mí, no hubo de mi parte esas ansias de salir y jugar en el extranjero«.

Luego indicó su prioridad de enseñar a los jóvenes futbolistas del club y explicó su salida del país: «Sé cómo es el profesional y tengo mi carácter. Me siento más cómodo dándole enseñanza a chicos de menores que a un equipo principal. Tuve que regresar a Estados Unidos por motivos personales«.

Además, Alfredo Quesada indicó lo importante que es haber logrado seis campeonatos nacionales con Sporting Cristal durante su paso: «Lo llevo con orgullo, me siento alegre. Trabajé para conseguir lo mejor, y vino por el mismo esfuerzo del grupo. No pensé tener un récord así y me siento feliz«.

Finalmente, Alfredo Quesada se refirió al regreso de Julio César Uribe al club, resaltando como ejemplo el paso de Roberto Mosquera en su momento: «Me siento muy alegre por la designación de Julio César Uribe, así como en su momento fue contratado Roberto Mosquera. Creo que él va a ser de mucha ayuda con su experiencia y profesionalismo«.