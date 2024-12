¡Misael Sosa tiene grandes expectativas con Sporting Cristal!

Misael Sosa, refuerzo de Sporting Cristal, expresó su felicidad por llegar al club rimense y mostró su confianza en su primera experiencia fuera del fútbol argentino

Desde Argentina, Sporting Cristal encontró al primer refuerzo para la temporada 2025: Misael Sosa. El futbolista argentino fue anunciado de manera oficial como primer refuerzo del equipo apenas comenzaba el mes de diciembre. Sin embargo, el mediocampista llegó este martes al territorio nacional y no dudó en elogiar al club que defenderá.

Misael Sosa declaró para la prensa sus sensaciones y expectativas al llegar a Sporting Cristal, resaltando su compromiso en mostrar un gran nivel futbolístico: «Estoy feliz de llegar al club más grande de Perú, voy a disfrutar esta experiencia y entregarme al cien por ciento al plantel y lo que necesite el técnico«.

El futbolista de 22 años explicó como el club rimense tomó acciones para su llegada al plantel y se refirió a su compatriota Santiago Gonzáles: «Me hablaron de la oferta, no lo dudé ni un segundo y encantado de venir acá. ‘Santi’ (González) me abrió la puerta acá, ya que a él le fue muy bien este año, contento por él”.

Luego Misael Sosa reveló haber recibido buenas opiniones acerca del equipo que defenderá durante toda la próxima temporada: “Me comentó que es un club lindo, ordenado, tiene gente muy buena que te trata muy bien. Ya me hablaron Yotún, Sosa, muy agradecido a ellos por recibirme de la mejor manera«.

Finalmente, Misael Sosa indicó las posiciones en donde se siente más cómodo dentro del campo de juego y espera tener oportunidades de demostrar su talento: «De extremo, de nueve, del mediocampo para arriba me siento cómodo en cualquier posición, así que a esperar en qué forma me utilizará el técnico«.