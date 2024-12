¡Volvió la alegría para Bryan Reyna!

Bryan Reyna, jugador de Belgrano, mostró su alegría por el gol marcado en el último partido y se refirió a su extécnico

Belgrano pudo devolverle la alegría a Bryan Reyna, quien tuvo momentos complicados en Argentina como futbolista profesional. El peruano llegó al club argentino con grandes expectativas, pero las decisiones de su anterior entrenador terminaron quitándole la ilusión al exjugador de Alianza Lima en mostrar todo su nivel futbolístico.

Pero los problemas han terminado para Bryan Reyna, quien se pudo encontrar con el gol en el último encuentro disputado. El delantero nacional fue uno de los héroes del partido y de los más reconocidos, un hecho que pocas veces pudo disfrutar. Pero la actualidad es diferente a lo que vivió, la felicidad hacia el jugador ha vuelto.

Puedes leer:

El delantero peruano pudo anotar en el empate (2-2) con Estudiantes de la Plata en condición de local. «Estoy muy feliz por el gol y que los hinchas lo celebren porque esta gente se lo merece ya que me apoyaron muchísimo en mis buenos y malos momentos, se los agradezco de corazón«, añadió Bryan Reyna.

Luego Bryan Reyna expresó su molestia por la manera en que la prensa de Argentina lo menciona como un futbolista fiestero, dejando su profesionalismo: “Yo no salgo, hermano, y me duele que haya gente que hable de mi sin saber las cosas, mucho han hablado de más sin respetar que tengo familia«.

Finalmente, se refirió a su anterior técnico: «yo me topé con una persona que no fue justa conmigo porque en mi mejor momento me sacó y eso me dolió mucho como jugador. Un futbolista para rendir de la mejor manera tiene que estar bien de la cabeza y a mí me pasaron muchas cosas en mi camino que hicieron que no estuviera bien«.