¡Bryan Reyna fue castigado por ausentarse a entrenamiento!

Bryan Reyna, fue castigado por su club, Belgrano, por faltar a un entrenamiento.

Muchas veces todo el problema no solo es el DT o el equipo. El jugador también debe preocuparse por trabajar tanto en lo físico como en lo mental. Bryan Reyna fue castigado sin ser convocado al partido de Belgrano contra Barracas Central por ausentarse al entrenamiento del domingo sin motivo alguno.

«Belgrano informa que Bryan Reyna no fue convocado para este encuentro de la Liga Profesional ante Barracas. Dicha medida, tomada por el Comité Deportivo, responde a la ausencia que ha tenido el futbolista en la practica del domingo 10 de noviembre, siguiendo el procedimiento establecido que busca exigir el máximo nivel de profesionalismo a quienes integran el plantel profesional, cuerpo técnico auxiliares y staff profesional de Primera División de nuestro club», es el mensaje que se puede ver en todas las redes sociales del Belgrano de Córdova.

De esta manera, se entiende en parte que, muchas veces, la no convocatoria de ciertos jugadores o que no tienen los minutos que uno imagina, no es solo por gusto del técnico, sino que en la interna, se nota ciertas cosas que solo se dan cuenta cuando lo tienes en el día a día.

Cabe recordar que este no es el primer llamado de atención que tiene Bryan Reyna. Su técnico, Juan Cruz Real, ya tuvo unos duros comentarios en contra del habilidoso jugador peruano, donde refería que Reyna, no venía dando el 100% en los entrenamientos y por eso no tenía minutos en el primer equipo.

Esperemos que se ponga en vereda y siente cabeza, ya que con 26 años, aún tiene mucho por darle a nuestra selección. Es un jugador que calza perfecto dentro del tan llamado recambio generacional que pretendemos imponer, pero, no solo es ponerlo por nombre, sino porque viene creciendo y demostrando cosas importantes en su club. ¡Llamado de atención para Bryan Reyna!