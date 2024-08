Bryan Reyna: “No permitiré que nadie apague mi luz”

La situación de Bryan Reyna en Belgrano de Córdova se vuelve cada vez más tensa. El jugador peruano no dudo en defenderse luego de las polémicas declaraciones de su entrenador, Juan Cruz Real, quien fue consultado por la falta de minutos del peruano.

“Yo a Reyna lo veo toda la semana y él tiene que entender que el futbol argentino necesita un jugador que haga cierta funciones en equipo, somos un equipo que juega colectivamente. Y creo que en este momento tiene que dar más, por eso no juega, no está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. La gente no sabe, pero el otro día le tocó entrar, jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tenía que marcar”, comentó en rueda de prensa.

También se refirió a las exigencias de la hinchada que querían ver al peruano dentro del terreno de juego. “Los jugadores que no estén al 100 % no van a jugar, no me importa lo que diga la gente en ese sentido porque ellos no ven el día a día. Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más, no le alcanza con las condiciones que tiene, por eso no jugó”, sentenció.

La respuesta de Bryan Reyna

Sin embargo, Bryan Reyna no se quedó callado ante tales declaraciones y a través de su cuenta de Instagram aseguró que llegó a Belgrano a triunfar.

“Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que pudo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100 % dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfecto y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz”, señaló el jugador de la selección peruana.

