¡Carlo Ancelotti confía en su equipo hoy frente al Atalanta!

Carlo Ancelotti, sabe que no vienen bien pero cree en la grandeza del Real Madrid para ganar.

Hoy se cierra la última jornada del año de la Champions League y uno de los equipos más grandes como Real Madrid, visita a Atalanta. «Los blancos» no vienen en un buen momento pero están obligados a sacar adelante sino quieren verse complicados con la clasificación a la siguiente fase.

«Es un partido exigente. El Atalanta lo está haciendo muy bien. Tiene una buena dinámica, entusiasmo… Tenemos la oportunidad para sumar puntos y aprovecharnos de los partidos que quedan para calificar. Confío totalmente en mi equipo. Las cosas han ido mejorando últimamente e irán mejorando mucho más. Ha sido un año fantástico y tenemos en cuenta que este partido como uno de los más difíciles de los últimos días», declaró Carlo Ancelotti.

Será un partido frenético de principio a fin, ya que el Atalanta, es un cuadro muy duro que sobre todo de local, cierra bien su última línea y sale en contra golpe de buena manera. Por su parte, Real Madrid, debe volver a confiar en su mística ganadora y poner toda la carne en asador. No hay más puntos que resignar.

A su vez, el técnico merengue, Carlo Ancelotti, ve con mucha nostalgia su regreso a Italia donde tiene un bonito recuerdo. Además, sabe que está en juego más que un partido, el volver a ganar y gustar, será importante para reconciliarse con su hinchada que por historia y jerarquía, pide siempre el título.

“Mañana no me juego algo más de tres puntos. Será difícil llegar a los primeros ochos clasificados y tendremos que hacer una ronda de play-off. Para mí volver a Italia siempre es especial porque me siento italiano 100%», aseguró Carlo Ancelotti, quien confía plenamente en la victoria.