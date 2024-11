¡Luka Modric sabe que se están complicando en la Champions!

El volante de avanzada, Luka Modric, sabe que de seguir por este camino, todo se va complicar.

El Real Madrid viene viviendo uno de los momentos más complicados de la temporada pero Luka Modric, sabe que por su historia y jerarquía, el conjunto blanco volverá a tomar vuelo y demostrará todo su poderío. Si el Real Madrid despierta, puede arrasar con todo rival que se le ponga en frente.

«No es un momento fácil para nosotros, pero como he dicho antes, la Champions no se gana ahora. Hay muchos partidos todavía y confiamos en nosotros. Me imagino que hay preocupación y confianza alrededor nuestro pero nosotros no tenemos esto, confiamos en nosotros y en que vamos a sacar esta situación adelante», declaró Luka Modric.

Tras la última derrota del elenco blanco frente a Liverpool en Anfield Roud, se vio a un equipo muy traído a menos. Las bajas de Vini Jr, Rodrigo y Tchouaméni, se sintieron muchísimo dentro del esquema de Carlo Ancelotti, quienes nunca se encontraron en el juego y tuvieron que conformarse con morder el polvo de la derrota.

Puedes leer:

«Creo que es justa la victoria del Liverpool. El primer tiempo lo hicimos bien pero nos faltó contundencia arriba. En el segundo ellos han sido mejores, el penalti pudo cambiarlo todo pero no lo aprovechamos», agregó Luka Modric, quien fue uno de los más claros del Real Madrid pero, ante la falta de con quien asociarse, no brillo como antes.

Por último, el experimentado volante, habló sobre el presente de Kilyan Mbappé, quien llegó entre bombos y platillos para ser la máxima figura de los blancos, pero, hoy en día, la realidad es que está lejos de eso. Las críticas son muy fuertes en contra del jugador, pero, ponerse la camiseta del Real Madrid, no es cualquier cosa.

«Es su primer año y nunca es fácil. Llegar al Madrid siempre es complicado, pero él es un futbolista con mucha experiencia. Es un grande, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos años y sigue ahí. Tiene nuestra confianza y sabe cómo salir de esto», finalizó Luka Modric.