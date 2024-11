Zambrano habla tras la derrota de Perú

El central de Alianza Lima tomó la palabra luego de la caída en La Bombonera.

La selección peruana sufrió una derrota por 1-0 ante Argentina en La Bombonera, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, Perú quedó en el último lugar de la tabla con solo siete puntos, reduciendo al mínimo sus posibilidades de clasificar al Mundial. Carlos Zambrano, uno de los referentes del equipo, lamentó la situación y reconoció que “se nos vienen tiempos complicados”.

“Este partido, en el papel, era para lucharla, buscar un milagro prácticamente, aguantamos todo lo que pudimos, Argentina es una selección que mueve la pelota para todos lados, por eso es la campeona del mundo. El equipo trató de mantener el cero atrás, lamentablemente no se va a poder aguantar el cero los 90 minutos”, declaró el futbolista de Alianza Lima.

Lee también:

El León también expresó su preocupación por la falta de renovación en el plantel, resaltando que jugadores veteranos como él siguen asumiendo la responsabilidad en momentos críticos. “En el fútbol no hay muchos milagros, tenemos que trabajar más, tampoco tenemos muchos jugadores, lo he dicho muchas veces, hoy en día, está Paolo con 40 años y yo con 35 años, necesitamos que salgan más jugadores, me gustaría estar en el banco y que otros tomen la batuta y responsabilidades. Hasta el día de hoy seguiré poniendo la cara, hasta que no me dé el cuerpo más”, afirmó.