Perú cae ante Argentina y Fossati evalúa su continuidad

La selección peruana sufrió una derrota por 1-0 ante Argentina, quedando en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con solo siete puntos. Tras el encuentro, Jorge Fossati, técnico de la Bicolor, indicó que este es el momento adecuado para reflexionar sobre su continuidad, luego de la turbulencia institucional que vivió la FPF por los problemas legales de su presidente, Agustín Lozano.

El uruguayo de 71 años destacó que la decisión de seguir al mando debe ser consensuada entre ambas partes, enfatizando que la dirigencia también debe evaluar el trabajo realizado. “No era el momento para hacernos a un lado en plena crisis. Ahora, con más calma, analizaremos si estamos convencidos de seguir trabajando juntos”, expresó.

En cuanto al partido, Fossati rescató el esfuerzo defensivo del equipo para limitar los ataques de Argentina, aunque reconoció que no se aprovecharon las oportunidades de contraataque. “Minimizamos bastante el ataque argentino, hubo muchos uff, pero situaciones claras, tienen que recordarme como las que hizo Cáceda el partido pasado porque no hay. Salió bien que les cerramos los caminos por los cuales Argentina desequilibra y no se puede ni decir que salió mal en ese aspecto el gol argentino, porque el 10, mejor dicho Messi, con su talento frotó la lámpara, puso una pelota genial y Lautaro definió como lo suelen hacer los grandes delanteros”, señaló el estratega.

Finalmente, lamentó los puntos perdidos como local, subrayando que estos pesaron más que las derrotas ante rivales de jerarquía como Brasil y Argentina. “Sé que para el peruano hoy, mirar la tabla y estar últimos, duele y nos duele. Habíamos superado a un rival (Chile), pero duele volver a ese lugar”, concluyó Fossati.

