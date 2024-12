¡Andy Polo y sus duras críticas contra Christofer Gonzáles!

Andy Polo hablo fuerte y claro sobre las equivocadas palabras de Christofer Gonzáles.

¡La camiseta crema se respeta! El carrilero merengue, Andy Polo, habló fuerte y claro en contra de su ex compañero Christofer Gonzáles quien dio algunas declaraciones en un podcast muy conocido. El jugador de Universitario no se cayó nada y salió en defensa de su institución.

«No nos dolió que se vaya a otro equipo o a Sporting Cristal, nos dolió más cómo se expresa. Uno siempre debe ser agradecido con el club que te hizo conocer. Él es ‘Cancha’ ahorita por la ‘U'», señaló Andy Polo, expresando su molestia por la falta de respeto hacia Universitario.

Recordemos que Andy Polo fue compañero de Christofer Gonzáles desde muy jovenes. Juntos ganaron la tan recordada Copa Libertadores Sub 20 con los merengues pero hoy viven caminos diferentes y la incomodidad existió por las sinceras palabras de «Canchita» quien ahora defiende los colores de Sporting Cristal.

Otro que se pronunció al respecto es Aldo Corzo. El capitán crema admitió la amistad con jugador y que aún tiene contacto con él pero si está de acuerdo con que no fueron las mejores palabras para expresarse de un lugar donde lo recibieron con los brazos abiertos como se merecía.

«Con ‘Cancha’ siempre he tenido una buena relación. Es más, antes que él venga, hablé con él para que venga. Lamentablemente, las cosas no le salieron bien en el club. A mí, y a todos, no nos gustó como declaró porque nosotros sí le abrimos las puertas del club en todo aspecto, lo tratamos como un referente y le dimos todas las posibilidades para que él pueda estar bien», señaló Aldo Corzo.

Por su parte, Edison Flores, se unió a las fuerte palabras y mencionó que Christofer Gonzáles lo «decepcionó». Según el jugador crema, él lo considera bastante pero no se puede referir de esa manera. «Yo tengo mucha más comunicación con ‘Cancha’ y le tengo un gran aprecio y cariño, pero me decepcionó mucho. A todos les puede ir mal o les puede ir bien en el campo».