¡Lander Aleman no ve viable no tener ingresos de TV!

Lander Aleman muy preocupado por la falta de pagos por parte de 1190.

Una gran preocupación a generado la noticia de la falta de pagos de 1190 con varios clubes de nuestro fútbol. Es por eso que, Lander Aleman, presidente de Alianza Atlético de Sullana, cuenta que se vienen reuniendo todos los clubes para encontrar una solución sin salir humo blanco aún.

«Se han reunido los clubes para ver la problemática que le compete a los clubes, todavía los otros pasos no hemos dado. Estamos conversando para ver qué hacemos, en eso estamos trabajando. Cualquier paso que demos pienso que seremos escuchados por la FPF. Si no vienen los ingresos (de TV), no podría comenzar el campeonato», señaló Lander Aleman.

El mandamás sullanense, no ve con buenos ojos el futuro de este tema, ya que aduce que la empresa encargada de transmitir los partidos, no tiene fondos suficientes para darse a basto con todos los clubes. De ser así, se tendrá que buscar otra solución para no perjudicar a los equipos participantes.

Puedes leer:

También lamentó el alejamiento de Juan Carlos Oblitas de la FPF. El presidente sullanense, sabe que es una persona que conoce muy bien nuestra idiosincrasia y era el sostén de todos los procesos de la Selección Peruana. Ahora se tendrá que buscar su reemplazo que esté al nivel de las circunstancias.

«Hablar de él es hablar de la historia del fútbol peruano. Hay que respetarlo siempre, no hay que malograr su imagen porque se lo ha ganado a todo dar, tanto de jugador como entrenador, hay que protegerlo. Quieren echarle toda la culpa», señalo Lander Aleman, defendiendo al «Ciego».

Por último, enfatizó que han venido intentando gestionar con la Municipalidad para que le cedan temporalmente el Estadio Campeones del 36 y poder hacerle mejoras significativas en pro de Alianza Atlético y se pueda jugar en un mejor lugar para todos pero no han recibido respuesta alguna.