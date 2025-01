Gabriel Costa enfocado en la temporada 2025

Gabriel Costa, jugador de Universitario, regresó a Lima para unirse a la pretemporada y se refirió a los objetivos del equipo

Universitario logró encontrar desde La Victoria a un jugador con ganas de entrar al terreno de juego y demostrar sus virtudes. El equipo de Ate le dio la oportunidad a Gabriel Costa en el Torneo Clausura del 2024 para unirse al plantel y el delantero no decepcionó. Su gol de tiro libre ante UTC de Cajamarca fue el inicio de un gran cariño del hincha hacia el futbolista.

Para la temporada 2025, Gabriel Costa es consciente de los objetivos a cumplir y manifestó su enfoque en seguir preparándose durante la pretemporada junto a todos sus compañeros: «Va a estar lindo porque la preparación va a ser difícil, va a ser un año largo y lindo, lleno de competitividad y hay que prepararse«.

Con respecto a sus nuevos compañeros, Gabriel Costa aseguró no estar enterado de nada y explicó la razón; también el jugador indicó tener todo su enfoque en la pretemporada cuando llegue el inicio: «No he visto nada, cuando me voy de vacaciones me desconecto. Mañana empezamos y ahí conoceré a los nuevos compañeros«.

Gabriel Costa está convencido en lograr los objetivos de la temporada, pero sabe la dificultad que hay en los partidos decisivos, resaltando su preocupación en poder superarlos: «Pienso que tenemos que seguir peleando el campeonato y prepararnos para lo que viene porque son partidos difíciles y competitivos.

Finalmente, el jugador de Universitario se refirió a la participación del equipo en la Copa Libertadores, expresando el nivel de competencia que hay en los demás clubes durante el torneo: “En la Libertadores son partidos muy difíciles, de mucha jerarquía y hay que prepararse, es bueno sumar compañeros».