Agustín Lozano: “Ahí están los resultados de mi buen trabajo”

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre su administración en la FPF

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre su administración en la FPF. Y también mencionó como trata las criticas recibe a frecuentemente.

“Considero que es una gran responsabilidad y una linda oportunidad de poder demostrar no solo la capacidad que uno tiene. Esto me compromete a dar el doble de mis esfuerzos, a convocar a las personas más capaces para que me ayuden a sacar adelante la Federación”, comentó Lozano.

Sobre su administración en la FPF: “La Federación se maneja hoy como debió manejarse siempre, con mucha capacidad. No quiero que tomen mis expresiones de una manera vanidosa, sino de manera responsable. Una de las cosas que me ha ayudado a sacar adelante a la Federación es a través de una administración seria, profesional y responsable, tratando que nuestra economía se invierta de manera responsable”.

Lozano quiere que el fútbol peruano se profesionalice: “Primero es terminar de profesionalizar el fútbol peruano, eso significa ordenar nuestras instituciones. Si no logramos este profesionalismo al 100 por ciento, no vamos a poder trabajar como se requiere. Tenemos que recuperar el trabajo de menores y eso pasa por la formación personal de los chicos y las chicas y eso tiene que ser con mucha infraestructura”.

Y sobre las criticas que él recibe frecuentemente: “A veces me han dado duro injustamente pero yo sé tener paciencia y sé que las cosas se ponen en su lugar. Yo puedo vivir preocupado si alguien de mi entorno esté pasando por un mal momento, pero preocuparme por algunas informaciones inexactas o acusaciones que no tienen fundamento, o que hacen por algún interés, de ninguna manera. Yo sé que con paciencia las cosas se van a poner en su lugar”.