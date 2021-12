CR7 fue goleador de la Juventus y Manchester United en 2021

El ‘Bicho’ sigue imparable. Quedó como único goleador en los dos clubes que jugó en 2021 a pesar de no completar la temporada.

CR7 sigue haciendo de las suyas. Cristiano Ronaldo volvió a acaparar los focos del fútbol mundial por lo logrado en 2021. El máximo goleador de la historia del deporte rey se destacó por innumerables cosas, pero una de las más significativas fue haber quedado goleador de Juventus y Manchester United respectivamente.

Sí, el ‘Comandante’ terminó en lo más alto del ránking interno de goleadores de la ‘Vecchia Signora’ y los ‘Red Devils’, eso a pesar de no completar la temporada. El ‘Bicho’ dejó Turín el 31 de agosto del 2021 para irse a Old Trafford, y a pesar de no jugar ahí los últimos cuatro meses culminó 1° en el listado de goleadores de la ‘Juve’ con 20 anotaciones.

Y eso no fue todo, porque de septiembre a diciembre se dedicó a seguir en lo suyo: los goles. Y es por eso que, con el Manchester United, registró 14 tantos en todas las competiciones, siendo primero de igual forma. En resumen: El 2021 de CR7 quedó escrito en Italia, Inglaterra y el mundo entero gracias a ser el líder de goleadores en dichos sitios.

El portal Goal en Español destacó a CR7 por su impresionante 2021

¡La magia de CR7! 🤩 Máximo goleador de la Juventus (20) la temporada pasada y actual máximo anotador del Manchester United (14) en lo que va esta temporada 🤯 ¡SIIIIUUUU! ⚽🔥 pic.twitter.com/4rNrci7G92 — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 30, 2021

Fuente: @Goal_en_espanol (Twitter)

No cabe duda que estamos ante una leyenda viva del juego. CR7 tiene 36 años y eso no es impedimento para seguir al máximo nivel. Es un goleador implacable y eso lo disfrutan en Manchester y el planeta entero. Lleva 803 goles en su trayectoria y su carrera aún no termina. El astro portugués sigue resaltando su nombre en los libros del fútbol.

El dato de cierre es que Cristiano Ronaldo tiene un valor de 35 millones de euros, según el portal internacional Transfermarkt. Muchos señalan que “está en bajada” -en todo sentido-, pero él sigue demostrando su vigencia más que nunca. El ‘Monstruo de Funchal’ participa en un gol cada 119′ con los ‘Diablos Rojos’ y lleva jugados 1,670 minutos.