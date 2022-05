Al-Khelaifi a Tebas: “Quizás tenga miedo de que la Ligue 1 supere a LaLiga”

El presidente del PSG habló en la rueda de prensa de renovación de Kylian Mbappé.

Durante el acto de renovación de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi habló sobre la denuncia que hará LaLiga al PSG por la extensión del acuerdo del jugador de 23 años.

“Creo que el presidente de la Ligue1 puede responder a eso. Quizá tenga miedo de que la Ligue 1 sea mejor que LaLiga. Eso es bueno para nosotros. LaLiga no es la misma que hace tres o cuatro años. Tengo respeto por todos los clubes, pero necesitamos respeto también. El respeto es crucial”.

Explicó Al-Khelaifi en sala de prensa.

El máximo mandatario del club de la capital de Francia añadió, además, que “no voy a entrar en lo que has preguntado porque no es asunto mío. Estamos centrados en nuestro club, en nuestro jugador top mundial. Eso es lo que nos preocupa. Tenemos al mejor jugador del mundo con nosotros tres años. Lo que otra gente diga no es un tema. No lo escuchamos, nosotros nos centramos en nuestro proyecto”, sentenció.

Después de hacerse pública la renovación de Kylian Mbappé hasta junio de 2025, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, publicó un tweet criticando la operación. “Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700M en las últimas temporadas y tener mas 600M de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga”, señaló.

Además, LaLiga también interpuso una denuncia al club francés por incumplir el ‘fair play’ financiero para renovar al astro galo. “LaLiga quiere manifestar que este tipo de acuerdos atentan la sostenibilidad económica del fútbol europeo poniendo en peligro a medio plazo centenares de miles de puestos de trabajo y la integridad deportiva, no solo de las competiciones europeas, sino también de nuestras ligas domésticas”, explica el comunicado.