Al-Khelaifi: “El proyecto deportivo fue más importante para Kylian que el dinero”

El jugador y el presidente aseguran que el principal motivo no es el dinero.

Kylian Mbappé y el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aseguran que el dinero no ha sido la principal motivación de prolongar su contrato con el club parisiense y rechazar la oferta del club blanco.

“El proyecto deportivo es importante para todo el club y los jugadores. Kylian quiere ganar como todos nosotros”.

Declaró Al-Khelaifi en rueda de prensa.

“En cuanto al dinero, otros clubes, incluido el vuestro (el Real Madrid, NDLR) pueden pagarle más que nosotros”, añadió el dirigente, en respuesta a una pregunta de un periodista español. Nasser Al-Khelaifi no quiso precisar los términos del nuevo contrato de Mbappé, al que aspiraba tener también el Real Madrid, cuando circulan cifras cuantiosas.

“Todo el mundo sabía que hace un año me quería ir y que estaba íntimamente convencido de que [el Real Madrid] era la mejor decisión posible”, agregó en otro momento de la rueda de prensa

“Siento que mi historia aquí no ha terminado y que me quedan aún buenos capítulos por escribir aquí”, agregó. Al Khelaifi aseguró también que la decisión no estuvo motivada por dinero. “El dinero para Kylian no es lo más importante, lo más importante es el proyecto deportivo, ganar.” reiteró.

“Entiendo la decepción de los aficionados del Madrid, pero espero que comprendan que haya decidido quedarme en mi país, porque soy francés y, como he dicho, en tanto que francés tengo ganas de continuar un tiempo aquí y de llevar a Francia y a este club a la cima”, dijo Mbappé en un mensaje a los madridistas en sus primeras declaraciones a la prensa

“Llamé a Florentino, tengo mucho respeto por él y por su club. Lo han hecho todo bien conmigo y han intentado hacerme lo más feliz posible, algo que le agradezco. Era mi deber hablarle personalmente”, explicó. Así que la llamada se produjo, según su relato, antes de que se hiciera pública la decisión