Célico: “Byron tiene una carga emocional difícil de sobrellevar, es admirable”

Jorge Célico reveló la situación emocional que está pasando Byron Castillo, quien fue reemplazado en el entretiempo tras cometer un penal y quebrarse . El joven futbolista había mostrado serenidad en redes sociales sobre el proceso disciplinario de la FIFA, sin embargo, no pudo ante tanta presión mediática.

Célico manifestó lo siguiente en conferencia de prensa: “Pasa por el tema de la federación y de la lucha que hay de si es o no es, de si fue o no fue, si hay juicio o no hay juicio, sumado a un problemita que salió ahora antes de viajar a Venezuela. Seamos un poquito más dóciles todo el mundo”.

BARCELONA NO PUDO CON AUCAS:

En ese sentido, agregó que: “Yo cuando vi lo que le pasó me dio mucha pena, por eso no sale antes. Yo calentaba a Pedro Pablo más a menos al minuto 32, pero no hago el cambio porque era un golpe mortal, y de ahí viene el penal. Prefiero quedarme con la faceta del ser humano y no pensar en un simple resultado”.

Jorge Célico, manifestó lo siguiente sobre esta situación: “Es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. No de ustedes, sino de los tiempos modernos. Tiene una carga emocional muy difícil de llevar. Para mí es admirable que se ponga a entrenar”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO

Barcelona SC: Burrai, Castillo, Rodríguez, Sosa, Quiñónez, Piñatares, Souza, Preciado, Martínez, Perlaza y Mastriani.

Aucas: Frascarelli, Mina, Adé, Romero, Cuero, Caicedo, Quiñónez, Briones, Figueroa, Cano y Fydriszewski.