Alargará su carrera

De Bruyne asegura que debido al aislamiento obligatorio jugará dos años más

El volante belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, señaló que a causa del confinamiento que ha generado esta pandemia del coronavirus, tomó la decisión de prolongar su carrera.

“Después de este confinamiento no puedo quedarme más en casa. Le he dicho que voy a jugar dos años más. Es momento de jugar al fútbol, lo echo de menos y es difícil, pero ahora no es lo importante, el fútbol no es lo importante. La gente tiene que estar segura”, declaró De Bruyne.

El futbolista de 28 años comentó que en familia todos estuvieron enfermos, lo cual lo preocupó, pero ahora ya están bien. “Fueron 8 o 9 días, pero ahora estamos mejor afortunadamente”, finalizó.