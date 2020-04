La confesión del ‘Rei’

Pelé reveló que a pesar de ser ídolo del Santos, no es hincha de ese equipo

A pesar de que muchos imaginaban que es hincha del Santos FC debido a que es ídolo y famoso jugador del ‘Peixe’, el popular ‘O Rei’, afirmó que siempre fue hincha del Vasco Da Gama. “Y yo no sé por qué salí de Vasco, me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco. No fui vascaíno, lo soy”, señaló.

Además, comentó que en su entorno había muchos hinchas de Corinthians. “La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians o de Club Atlético Bauru o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana”, finalizó.