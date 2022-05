Alberto Rodríguez: “Conocí a Cristiano Ronaldo porque teníamos el mismo agente”

Alberto Rodríguez, ex defensor de la Selección Peruana, habló como se dio su llegada a Sporting Cristal en sus inicios

Alberto Rodríguez, ex defensor de la Selección Peruana, habló como se dio su llegada a Sporting Cristal en sus inicios. El futbolista nacional señaló que conoció a Cristiano Ronaldo en un restaurante en Portugal y también a José Mourinho.

Aseguró que siempre pensó en entrar a las canteras de Sporting Cristal: “Me probé con Sporting Cristal y pude entrar. Me tocó con la categoría de Fernando Mellán y luego estuve con Alberto Gallardo. Los dos me enseñaron mucho en mi etapa formativa. Mi categoría fue muy talentosa y resaltante, ya que halló jugadores consolidados, tales como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán”, señaló el exdefensor de la Selección Peruana.

Sobre como conoció a Cristiano Ronaldo porque tenían el mismo agente, aseguró que almorzaron en Portugal: “Conocí a Cristiano Ronaldo porque teníamos el mismo agente. Él me reconoció y nos pusimos a conversar. Éramos como 30 personas. Estuve en una cena familiar muy íntima. La pasé muy bien”.

El mundialista con la Selección Peruana también conoció al experimentado DT, José Mourinho: “Fuimos a Inglaterra y en ese entonces él dirigía al Chelsea. Me llamaron y me presentaron con José Mourinho. Hablé con él en español porque estuvo en el FC Barcelona. Me dijo que era un gran jugador, pero tenía que meter más patadas”.

