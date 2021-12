Alberto Rodríguez: “Quiero seguir jugando”

Alberto Rodríguez, futbolista nacional, habló sobre los rumores que decían que se retiraba del futbol profesional pero él descartó ese tema

Alberto Rodríguez, futbolista nacional, habló sobre los rumores que decían que se retiraba del futbol profesional pero él descartó ese tema. El defensor se incomodó tras estos comentarios y resaltó que seguirá jugando profesionalmente.

“Yo no sé de dónde sacan, cómo hacen para sacar tanta cosa que ya me quiero retirar o me quieren retirar, no lo sé”, señaló el defensa peruano.

“Si yo no lo he dicho, obviamente que yo no me voy a retirar, entonces, todavía quiero seguir jugando”, finalizó el “Mudo”.

Sin embargo, el jugador de 37 años descartó cualquier rumor que lo ponga como jugador retirado. En el presente el “Mudo” se encuentra sin equipo para la siguiente temporada de la Liga 1 Betsson.

Rodríguez en la última temporada del fútbol peruano, jugó en Alianza Atletico de Sullana en un total de 641 minutos jugados. Tras finalizar la liga peruana, en Sullana decidieron no continuar con él para la siguiente temporada 2022.

Ahora el ex defensor de la Selección Peruana se encuentra trabajando en la Videna, junto a compañeros bastantes conocidos en la blanquirroja como son Pedro Gallese, Paolo Guerrero, Edison Flores, Miguel Araujo, Marco López, Yoshimar Yotún y Yordy Reyna.

Por otro lado, los equipos de provincia de nuestro Perú, están buscando para poder ficharlo para la siguiente temporada. Todos señalaban que Carlos Stein, pero ellos dijeron que no tienen ningún acuerdo con el “Mudo”.