Kylian Mbappé: “NO saldré del PSG en enero”

El delantero francés habló en la previa un partido decisivo por Champions League y toda la controversia del rival, el que podría ser su próximo destino.

El centro de atención. Kylian Mbappé fue reconocido en los ‘Globe Soccer Awards’ como el mejor jugador del 2021 y, aprovechando su estadía en Dubái, se sentó a hablar con CNN. El ‘Niño de Oro’ comentó cómo fue su 2021 y lo que sigue en su carrera, que ahora mismo es noticia en todos lados por estar a puertas de ser jugador negociable.

El hombre del PSG se quitó la carga de encima. Ni negó ni confirmó nada. Hoy, a dos días de concluir el 2021, su única consigna es terminar la campaña 100% enfocado como jugador del París Saint-Germain. Es decir, intentar conseguir la Ligue 1 y, a corto plazo, vencer al Real Madrid en Champions, equipo que podría reclutarlo en el 2022.

La respuesta de Kylian Mbappé a CNN: “En enero no iré al Real Madrid”

🎙 Kylian Mbappé en la CNN: “En enero no iré al Real Madrid” pic.twitter.com/fYY8aNhkdB — Sphera Sports (@SpheraSports) December 28, 2021

Fuente: @SpheraSports (Twitter)

“Para mí no es momento de hablarlo, porque estamos en la parte más importante de la temporada. Y jugamos contra el Real Madrid. Lo único que tengo en mi mente es vencer al Real Madrid en febrero y marzo. Lo otro (su futuro) no lo tengo en mi mente. Estamos listos y estoy listo para jugar y darlo todo para el PSG”.

No se irá en el mercado invernal. “No, no. En enero, no. Estoy en el PSG, estoy realmente feliz. Terminaré la temporada ahí al 100%. Daré todo lo que tengo para ganar la Champions League, la Ligue 1 y la Copa, y darles a los aficionados todo el placer, porque lo merecen. Y yo creo que merezco ganar algo grandioso con el PSG”.

El PSG felicitó a Kylian Mbappé por ser elegido el ‘Mejor jugador del año 2021’ en los Globe Soccer Awards

Félicitations à @KMbappe et @gigiodonna1, respectivement élus meilleur joueur et meilleur gardien de but de l'année. 🔝🏆 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2021

Fuente: @PSG_inside (Twitter)

El campeón del mundo dio su palabra. Y con ese aval los fanáticos del París pueden estar tranquilos, al menos los próximos seis meses -que tiene de contrato-. Kylian Mbappé no pensará en resolver su futuro sino hasta el final del curso 2021/22, cuando se sepa quienes son los campeones de cada circuito disputado.

El dato de cierre es que ‘Kiki’ cumplirá cinco temporadas con el PSG en junio del 2022. El atacante de 23 años quiere completar el semestre parisino de la mejor manera, equipo que lo reclutó en el 2017/18 cuando llegó procedente del Mónaco. El heredero al trono es prioridad en Francia, España y varias otras ligas más, pero es él quien finalmente decidirá.