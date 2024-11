¿Aldair Rodríguez dejará de vestir la camiseta de Cienciano?

El aún delantero de Cienciano, Aldair Rodríguez, reveló detalles de su futuro en el fútbol profesional

Cienciano sigue con las renovaciones dentro de su plantel, pero dentro de su lista no aparece el delantero Aldair Rodríguez, quien acaba contrato el 31 de diciembre del 2024. Sin embargo, el delantero peruano sigue analizando propuestas para tener una decisión correcta, lo que aumentan las probabilidades de su salida del equipo cuzqueño, en donde apenas cumplió una temporada disputada.

El exjugador de Alianza Lima manifestó su cariño hacia el conjunto cuzqueño y señaló su compromiso de cumplir su contrato: «Contento porque estuve en un club histórico, me trataron muy bien en todo momento. Soy jugador de Cienciano hasta el 31 de diciembre, ahora a presentarme a entrenar en diciembre y veremos qué viene«.

Luego el futbolista de 28 años aseguró haber obtenido ofertas para salir del equipo, pero no dudó en expresar su respeto por Cienciano: «Sí, hay trabajo. Me estoy entrenando durante las vacaciones para llegar bien a la pretemporada. Estamos viendo posibilidades, siempre dándole la importancia que se merece Cienciano«.

Aldair Rodríguez reveló haber tenido un acercamiento para llegar al equipo rosado, pero nada oficial y se refirió a un posible regreso al equipo de La Victoria: «En su momento me llamaron (Sport Boys), pero no he cerrado nada, aún soy jugador de Cienciano. A Alianza Lima le tengo mucho respeto y cariño, pero no hay nada«.

El jugador peruano llegó esta temporada al equipo cuzqueño, procedente de Alianza Lima. Durante la campaña pudo participar dentro del terreno de juego en 32 ocasiones, logrando marcar dos goles y cuatro asistencias. Su mejor campaña en el fútbol peruano fue en la temporada 2019, defendiendo la camiseta de Binacional (12 goles en 38 partidos).