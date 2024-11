Neymar vs. Rodri

El atacante de Al Hilal defendió a Vinícius Júnior de las críticas.

Las recientes declaraciones de Rodri Hernández sobre Vinícius Júnior generaron una nueva polémica en torno al delantero del Real Madrid. El mediocampista del Manchester City, en una entrevista con ‘El Larguero’ de La SER, cuestionó la actitud del brasileño, sugiriendo que con el tiempo entenderá la importancia de centrarse tanto en el juego como fuera de él. No obstante, Neymar no se quedó callado y defendió a su compañero de selección.

Rodri destacó que el desempeño de un jugador no se limita solo a lo que hace en el campo, sino también a su comportamiento fuera de este, dejando en el aire una crítica sobre la figura de Vinícius. “Creo que es un tipo inteligente y con el tiempo se dará cuenta de que cuanto más prestes atención en el campo, mejor será. Los atletas no son solo lo que representas en el campo, sino también fuera de él”, comentó. Las palabras del jugador español generaron reacciones en el mundo del fútbol, y no tardaron en provocar una respuesta desde Brasil.

Neymar, compañero de ‘Vini’ en la selección brasileña, no ocultó su descontento ante las declaraciones de Rodri. A través de una publicación en Instagram, el delantero expresó su apoyo al atacante del Real Madrid. “Ahora se ha vuelto un hablador”, escribió el futbolista del Al Hilal.

El caso tomó más relevancia, dado que Vinícius era uno de los favoritos para el Balón de Oro tras una destacada temporada con el Real Madrid, en la que conquistó títulos importantes como la Champions League y La Liga. La controversia refuerza la defensa que muchos jugadores han mostrado hacia el talento y carácter del brasileño.

