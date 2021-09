Aldair Rodríguez: “Pensamos en la gloria”

Aldair Rodríguez, delantero de Alianza Lima, brindó declaraciones en donde indica el objetivo planteado por el cuadro blanquiazul.

Alianza Lima pasa por un espléndido momento y la hinchada solo tiene un deseo: el campeonato nacional. Aldair Rodríguez, jugador del elenco ‘íntimo’ habló luego del triunfo ante Cusco FC y se refirió a levantar la copa a fin de año.

El delantero ‘grone’ reveló lo que el ‘profe’ Bustos le exige en cada partido: “Que pique a los espacios, que trate de abrir a las defensas de esa manera y generar espacios para los compañeros. Ese trabajo táctico es importante y vengo trabajando para hacerlo de la mejor forma”.

El ex jugador de América de Cali también mencionó que el plantel blanquiazul sueña con llegar a la final: “Definitivamente pensamos en la gloria, en llegar a la final, pero vamos pasito a pasito, con mucha humildad y tranquilidad. Respetamos a todos los rivales y no hay ninguno al que miramos por encima del hombro”, declaró para el Diario La República.

El futbolista de 27 años comparó su desempeño actual con el del 2019: “No veo mucha diferencia, sigo siendo el mismo y dando todo en el campo. Siempre he sido un obrero en el campo, me he entregado al máximo y es tal como lo vengo haciendo en cada equipo que me ha tocado jugar. Hay rachas que a uno le toca pasar pero la actitud no se negocia. Me pueden juzgar por muchas cosas, pero no porque me falte correr. Esta camiseta de Alianza Lima se tiene que sudar y tienes que entregarte al máximo siempre”.

Por último, la ‘pantera’ se refirió a la chance de volver a integrar la Selección Peruana: “Uno siempre trabaja pensando en eso y se lo pone como objetivo. Trabajo duro para poder encontrar mi mejor versión y para que me vaya bien a mí y al equipo”.