Alejandro Garnacho podría ser sancionado por la FA

El atacante de Manchester United, Alejandro Garnacho, fue acusado de racismo tras una publicación en sus redes sociales.

Luego la victoria a Copenhague por la Champions League, los ‘Red Devils’ celebraron el agónico triunfo. En el festejo del Manchester United, Alejandro Garnacho publicó en sus redes sociales una foto del penal atajado por su compañero André Onana. No obstante, el jugador argentino puso 2 emojis de gorilas, lo cual provocó que la Federación de Inglaterra (FA) inicié acciones en contra de Garnacho por racismo.

Ante esta situación, el portero camerunés, André Onana, salió en defensa de Garnacho. El ex-Inter Milán compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje: “La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá”.

A pesar del consentimiento entre ambos jugadores, la FA es firme en sus normas antirracismo y no entiende las diferencias culturales. Tal fue el caso de Edinson Cavani cuando jugaba también en Manchester United. El delantero uruguayo respondió a un amigo con el mensaje “gracias, negrito” en una historia de Instagram. Por ese comentario, el charrúa fue sancionado con un partido y pagó 100 000 libras.

