Alejandro Ramos: “Me tiene algo tranquilo, todavía faltan 100 minutos por jugar, no está nada dicho, pero tenemos que ir a Lima a hacer nuestro trabajo”

Alejandro Ramos, defensa de FBC Melgar, habló tras la victoria en el estadio de la UNSA. El lateral del equipo arequipeño se mostró satisfecho por la victoria.

“El primer tiempo comenzamos con un poco de ansias de poder hacer el gol en los primeros minutos, pero no se pudo y en el segundo tiempo Sporting Cristal salió con línea de 5, pero tuvimos paciencia y gracias a eso se pudo llegar al gol. Veníamos de dos derrotas consecutivas, pero sabíamos que este partido iba a ser muy fundamental porque el equipo sabe lo que quiere y queremos llegar a la final. Con este triunfo el equipo va a llegar con más confianza”, declaró.

Por otro lado, el rojinegro aseguró que no se sienten para nada finalistas, sin embargo, va con la tranquilidad que superan por 2 goles a los rimenses: “Me tiene algo tranquilo, todavía faltan 100 minutos por jugar, no está nada dicho, pero tenemos que ir a Lima a hacer nuestro trabajo. Tenemos 15 partidos más que todos los equipos de la liga, hemos tenido buena preparación y como que no nos ha afectado mucho. Estaremos bien físicamente”.

Por último, el futbolista defendió a Pablo Lavallén de las críticas: “El principal responsable es el equipo, el ‘profe’ no tiene nada que ver, él nos da las herramientas para nosotros poder hacer lo mejor dentro del campo, no se nos estuvo dando, pero hoy día se pudo sacar el resultado en el partido más importante”.

Redactor: Diego Pecho