Alessandro Burlamaqui: “Estoy creciendo y quiero ser más líder”

Alessandro Burlamaqui, jugador peruano de tan solo 20, habló recientemente de sus deseos de volver a vestir la camiseta peruana. Además, el joven centrocampista habló de como ha ido evolucionando su fútbol desde que jugó en la Sub-17

Alessandro Burlamaqui es un jugador de nacionalidad peruana que actualmente juega en el Club Deportivo Badajoz, tercera categoría en el fútbol español. A sus 20 años pudo haber estado en la sub-23 que jugó recientemente en Chile. Justamente, el volante se refirió a la chance que tuvo de integrar este equipo, aunque reconoció que el no haber sido un partido oficial le impidió.

“Hubo contacto, un intento de poder ir al partido contra Chile. Conversamos con el club, pero creían que no era conveniente porque empezábamos la liga y no era conveniente porque no era fecha FIFA. Ya sabe todo el mundo que yo estoy predispuesto para ponerme la blanquirroja”.

Además, el futbolista confesó cuánto ha mejorado desde que participó en el Sudamericano Sub-17 que se llevó a cabo el 2019 en Lima. “A la hora de presionar, que el rival no supere con tanta facilidad. Antes no lo hacía. Siempre hay que perfeccionar. En la faceta ofensiva, llego más al área y trato de hacer asistencias, trato de marcar. También en el ámbito de liderar el equipo. Ya era líder, pero ahora estoy creciendo y quiero ser más líder”.