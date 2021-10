Álex Valera: “Aún estoy en deuda con la ‘U'”

Álex Valera, jugador de Universitario de Deportes, habló tras marcar en el triunfo crema ante Cusco FC por la fecha 16 de la Fase II.

La temporada de Álex Valera en Universitario viene siendo una de las mejores en el plantel merengue. El delantero crema es el máximo goleador y asistidor de la ‘U’ en el 2021, pese a esto siente que aún está en deuda con los ‘cremas’.

El goleador de la ‘U’ se mostró contento tras lograr su quinta victoria consecutiva: “Estoy contento con el triunfo, son tres puntos importantes para nosotros. Fue un partido duro, estábamos buscando el gol pero estuvimos mal parados en el primer tiempo. Ya en el segundo supimos revertir la situación y se anotó el primero”.

El jugador de 25 años reveló que se siente en falta con Universitario: “Se me cerró el arco durante muchos partidos, pero nunca dejé de trabajar duro para el equipo. Si no metía goles daba asistencias. Lo importante es que ahora ya estoy anotando y estoy en racha. Quiero acabar bien al año con la ‘U’ porque aún estoy en deuda”, declaró en GolPerú.

Por último, el ex futbolista de Deportivo Llacuabamba habló sobre la discusión que tuvo al finalizar el partido con un integrante de Cusco FC: “Comenzó a insinuar unas cosas que me faltaban el respeto. Por mi familia siempre he hecho las cosas bien y no voy a dejar que alguien venga a faltarme el respeto de la nada. Lo voy a dejar ahí y me voy a enfocar en los otros partidos que vienen”, sentenció.